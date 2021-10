Un nuevo informe de control concurrente advirtió dos situaciones adversas en la ejecución del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal a Punta de Coles y hacia el sector El Hueso (El Algarrobal), obra a cargo de la Municipalidad Provincial de Il, en la región Moquegua, y ejecutada por la contratista Mapal Ingenieros SRL por la cantidad de 1′000,349 soles.

El segundo Informe de Hito de Control N° 19696-2021-CG/SADEN-SCC realizado por la Subgerencia de Atención de Denuncias, alertó que los trabajos de mantenimiento rutinario realizado en la vía hacia El Hueso, no se estaría realizando de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo, por lo que el camino vecinal presenta sectores con baches y falta de limpieza de calzada.

Contratista no trabajaría de forma permanente

El informe señala que se evidencia que el contratista no estaría realizando los trabajos de mantenimiento rutinario en el camino vecinal de forma permanente, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia del servicio.

Así mismo se alertó la ausencia del inspector del servicio de mantenimiento, durante la inspección que realizaron auditores de Contraloría el 12 de octubre de 2021. Además, el monitor de Provías Descentralizado, emitió dos informes, en los que manifiesta que durante los días 11 y 12 de agosto cuando realizó visitas de monitoreo, no se encontró al inspector del servicio.

Empresa no limpió material excedente

El primer informe de control concurrente la Contraloría advirtió a la Municipalidad Provincial de Ilo, que el contratista no realizó la limpieza del material excedente de la vía; además los trabajos realizados no se ejecutaron de acuerdo al plan de trabajo. Sobre estos riesgos y de acuerdo al segundo informe de control, se señala la entidad no habría adoptado acciones preventivas y correctivas o no los habría hecho conocer a la comisión de control.