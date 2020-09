Incluyen en lista de bonificaciones a personal que no le correspondía

La Contraloría General de la República advirtió que personal del hospital Hipólito Unanue ha sido incluido en la lista de beneficiarios de la asignación de las bonificaciones extraordinarias por emergencia, pese a que se encuentra en aislamiento o haciendo trabajo remoto.

A través del Informe de Control Concurrente 018-2020 del Órgano de Control del nosocomio dan cuenta de situaciones adversas en el otorgamiento de bonos regulados por el Artículo 4 del Decreto de Urgencia 026-2020.

Señalan que se revisaron los documentos de junio y julio y se detectó que las listas nominales para la entrega del bono contienen a personal en aislamiento o que hace trabajo remoto, lo cual genera el riesgo de que se les pague pese a que no les corresponde. No precisa si se les efectuó los depósitos, porque otros documentos solicitados al hospital aún no han sido entregados.

BENEFICIADOS

Pone como ejemplo el caso de tres trabajadoras que figuran, M.A.C, que en junio estuvo aislada pero figura en la lista de beneficiarios. También A.V.R. que también está aislada y de S.C.L. quien trabaja desde su casa.

El Órgano de Control menciona también que el jefe de la unidad de servicios generales y mantenimiento del nosocomio, O.Q.V., figure en la relación de beneficiarios del dinero extra, pese a tener un cargo directivo.

La Unidad de Recursos Humanos del nosocomio no entregó toda la documentación, por lo que la OCI tuvo que intervenir, recoger la información y levantar un acta.