Inician constatación e inventario de la obra del hospital

Funcionarios e ingenieros del Gobierno Regional de Tacna, junto al notario Vicente Quispe, iniciaron el proceso de constatación e inventario físico de la obra de construcción del hospital Hipólito Unanue luego de resolverse el contrato con el Consorcio Salud Tacna el pasado 26 de junio.

La razón por la cual no se había hecho dicha diligencia cuando se recuperó el predio fue que no habían logrado conseguir un notario que acepte participar. Varios de ellos señalaron que producto de la pandemia de la COVID-19 y la reactivación, solo tenían permiso para atender en su despacho y no en campo.

La diligencia se inició este miércoles a las 9 horas y durará posiblemente una semana, porque se tiene que hacer las verificaciones desde el sótano hasta el sétimo piso, informó el gerente general del Gobierno Regional Luis Valdivia Salazar, quien participó de la misma y se retiró a las 11 h aproximadamente.

Al no encontrar un notario el GRT tuvo que recurrir al Colegio de Notarios, a jueces de paz, interponer una demanda en el Poder Judicial y acudir al Consejo del Notariado en Lima, hasta lograr que este último órgano designe al notario Vicente Quispe para participar en la constatación.

CULMINACIÓN

Luego de la constatación y el inventario se procederá a establecer el saldo de la obra, para definir cuanto se ha avanzado e invertido y después se elaborará el expediente técnico para su culminación, indicó Valdivia.

Preliminarmente anticipó que tenía un avance presupuestal de 79% y físico de 39.9%, en la obra de 279 millones de soles; pero que con esta diligencia se determina el avance real luego de hacerse los deductivos correspondientes.

Acotó que el Gobierno Regional está adoptando estas acciones con la única finalidad de reiniciar esta obra y culminarla en beneficio de la población.

El 30 de junio el gobernador Juan Tonconi informó la resolución de los contratos con Consorcio Salud y la supervisora Consorcio Hospital, por el incumplimiento de una serie de condiciones y la acumulación de penalidades.

La obra fue tomada por el Gobierno Regional el 3 de julio luego que la constructora Consorcio Hospital se rehusara a entregarla pese al mandato de la ley.