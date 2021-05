En el primer día de la jornada de vacunación a la población adulta mayor de 65 años en Tacna se lograron inocular 3,231 dosis del laboratorio Pfizer en los siete locales asignados por la Dirección Regional de Salud.

Desde horas de la madrugada y la noche anterior algunos adultos mayores o sus familiares hicieron colas en los exteriores de los cinco colegios designados en la ciudad, además del colegio Cristo Rey y el Parque Perú donde podían acudir en sus vehículos para ser inoculados. Siendo la mayor concentración de personas en el colegio Coronel Bolognesi donde se llegaron inocular 660 personas al cierre de la jornada.

Reclamos en la vacunación.

En el colegio Enrique Paillardelle los vecinos se quejaron de ser considerado con las 419 dosis a personas que no les correspondía de acuerdo al padrón emitido por el sector Salud. En el colegio Don José de San Martín personas que radican en Tacna, pero no tienen el DNI de la región, no pudieron ser vacunados.

Personas mayores de 60 años hicieron largas colas desde horas de la madrugada para acceder a dosis de Pfizer

Mientras personas que cumplen este año 65 en un inició se observó que hicieran cola y no iban a ser inmunizados pero tras gestiones de la Diresa se logró autorizar que puedan ser vacunadas las personas.