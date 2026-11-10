El pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Tacna efectuó ayer la proclamación de consejeros regionales electos y de los alcaldes y regidores provinciales que ganaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del pasado 4 de octubre.

Mediante audiencias públicas virtuales el JEE Tacna dio lectura a las actas de proclamación de los resultados de las ERM 2026, incluido los dos candidatos con mayor votación en el proceso electoral a gobernador regional. Se trata de Mario Ruiz Rubio del partido político Alianza Por el Progreso (APP) y Walter Anchapuri Zapata del partido político Ahora Nación (AN), entre quienes se definirá la próxima autoridad regional en las elecciones de segunda vuelta programadas para el próximo domingo 6 de diciembre.

Resultados a Consejo Regional de Tacna

En el caso de las elecciones al Consejo Regional de Tacna se dio lectura que hubo 23 actas observadas en el proceso electoral que fueron resueltas por el JEE Tacna. Siendo los resultados para la proclamación de consejeros regionales por la provincia de Tacna a Edgar Rivera Turpo (APP), Elsa Quispe Jiménez (APP), Rosa Sánchez Mamani (Ahora Nación), Ronald López Angulo (Renovación Nacional) y Miguel Sierra Cayo (Fuerza Tacna), siendo el último reelegido en el cargo.

Mientras por la provincia de Candarave fueron proclamados consejeros Duberly García Quispe (APP), Dilma Limache Choque (APP), por la provincia de Tarata a Jesús Garcia Calizaya (APP) y Fredy Roque Cosi (Progresemos) y por Jorge Basadre el consejero electo es Marleni Gómez Casilla (APP).

Municipalidad Provincial de Tacna

En el caso de la Municipalidad Provincial de Tacna se proclamó alcalde a Niel Zavala Meza y regidores a César Herrera Chipana (APP), Marieli Calderón Arias (APP), Joan Roque Saloma (APP), Miriam Illachura Chura (APP), John Fajardo Pinchi (APP), Paola Vargas Copari (APP), Ubert Vargas Alvárez (APP), Ana Ortega Mamani (APP), Vilma Velasquez Minaya (Ahora Nación), Miguel Dávalos Cachacatari (Ahora Nación), Edgar Ilasaca Ilaquita (Podemos Perú), Nataly Ylaquita Flores (Podemos Perú) y Luis Torres Robledo (Fuerza Tacna), actual gobernador regional de Tacna.

El JEE Tacna proclamó los resultados en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre en la alcaldía a Edilberto Artemio Parihuana Mamani (Podemos Perú), y como regidores a Cesar Alanoca Apaza (PP), Milagros del Rosario Ramos Gutiérrez (PP), Nilver Aldo Flores Huanacune (PP), Cleofe Sara Thea Usca (PP) y Gavino Canavire Aguilar (Perú Moderno).

Resultados en Candarave y Tarata

La proclamación de resultados por la Municipalidad Provincial de Candarave el órgano electoral dio lectura como alcalde electo a Daniel Romero Machaca (APP) y los regidores a Lorenza Esquia Mamani (APP), David Tellez Pacci (APP), Alicia Arcaya Escobar (APP), Fernando Ramos Alvarado (APP) y Rafael Vega Paniagua (Progresemos) el último es el actual burgomaestre en la provincia.

En el caso de la Municipalidad Provincial de Tarata el JEE Tacna proclamó como nuevo alcalde a Jesús Chávez Nieto (Progresemos), regidores a Petronila Catacora Llanos (Progresemos), Mario Paucar Cutipa (Progresemos), Alicia Choque Quenta (Progresemos), Katherine Cruz Quispe (Progresemos) y Julian Calizaya Mendoza (País Para Todos).

La lectura de la proclamación de los resultados lo realizó la secretaria del JEE Tacna Laura Pacci Pongo y contó con el presidente del órgano electoral Pedro Franco Apaza y sus integrantes Henry Valdivia Mamani y Katty Pérez Vargas. Cada audiencia duró unos 30 minutos.