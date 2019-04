"Juan Tonconi empezó su gestión con el pie izquierdo y no proyecta imagen de liderazgo"

Síguenos en Facebook

El excandidato al Gobierno Regional de Tacna (GRT), Marco Limachi Alanoca del partido Frente Esperanza por Tacna (FE), manifestó que los 100 primero días de gestión del gobernador Juan Tonconi Quispe han estado plagado de errores que se deben a su falta de experiencia en la administración pública.

¿Cómo evalúa usted estos primeros 100 días del gobernador Juan Tonconi? Ha generado mucha expectativa estos 100 días de trabajo del gobernador en la población, con el que se construye un concepto de nuestra autoridad. Pero, yo no veo claridad en su trabajo, tampoco una política efectiva de como enfrentar a la corrupción. La designación de funcionarios de Tonconi ha sido totalmente improvisada, falto criterio de seleccionar profesionales que le den la talla para asumir la función pública. El gobernador ah empezado su gestión con el pie izquierdo y ya tiene un desgaste político prematuro.

¿Una de las promesas de campaña de Tonconi fue dar trabajo a profesionales Tacneños? No ha convocado a profesionales tacneños, se ha rodeado de gente que no le ayuda en el desarrollo de Tacna, que muy bien podrían asumir esa responsabilidad. Si veo que no tengo un equipo técnico, entonces convoco a las demás fuerzas políticas o sino llamo a los colegios profesionales, aquí no se trata de amiguísimo o compadrazgos sino de mirar en quien me puede ayudar con el desarrollo de la región. La gestión pública no se gobierna con amigos cercanos

Los desaciertos en con sus funcionarios han sido muy recurrente...

Ese ha sido un error garrafal, están fácil preguntarle a los funcionarios que me van acompañar si tienen algún proceso o denuncia. Por ultimo formo una comisión que filtre a los funcionarios, pero no hubo nada de eso y eso muestra una falta de estructura y trabajo, Tonconi no debería mantener funcionarios sentenciados o cuestionados.

¿Cómo califica el desempeño de la vicegobernadora Maga Portugal? No se ve mucho su desempeño, mas pareciera que fuera una figura decorativa debería tener una mayor participación e injerencia en la gestión.

¿El gobernador señala que no conoce a Richard Paz Osco involucrado al caso de cupos de trabajo? Tan fácil hubiera sido que el gobernador diga que si lo conoce y que esa persona se tomó atribuciones que no le correspondían y que se lo castigue por lo que ha cometido, pero negar a una persona donde se lo ve en varias fotografías podría ser un error que le puede costar caro en caso se demuestre lo contrario.

¿Qué consejo le daría usted al gobernador Tonconi? Que trabaje de la mano con el consejo regional que no es opositor y son mas concertadores por el bien del desarrollo de la región, ahí tiene un gran aliado, pero no lo ve así, no lo aprovecha, ojalá lo haga.