La Fiscalía investiga apropiación de dinero en el área de registro civil

Síguenos en Facebook y YouTube

A inicios de marzo del presente año los regidores de Gregorio Albarracín, Juan Seminario y Luis Abanto Morales denunciaron el desvió de dinero en el área de registro civil a manos de funcionarios de dicha comuna que hacían cobros de forma directa para los trámites de matrimonio.

El alcalde del distrito, Mario Ruiz, señaló que hace una semana se terminó la investigación interna y se remitió lo encontrado a la Fiscalía para que continúen los trámites en la vía penal.

“Hasta donde tengo conocimiento lo que se ha encontrado es algún tipo de omisión de entrega de dinero. Lo que ha existido acá es una forma de apropiación de dinero”, expresó.

CASO. Ruiz dijo no recordar con exactitud a cuanto ascendía el monto que debía ser devuelto a las arcas del municipio por parte de los extrabajadores o si estos ya habían retribuido el dinero que se apropiaron. “En estos momentos no tengo con exactitud si han devuelto o no lo han hecho, si han devuelto todo o una parte pero lo cierto es que se ha hecho la denuncia y los resultados de la investigación será dado a conocer al concejo”, declaró.

Ruiz aclaró que los matrimonios contraídos en su comuna no corren riesgo de ser declarados ilegales.