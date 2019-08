La mitad de las cámaras de la MPT no funcionan

Síguenos en Facebook

El coordinador provincial de seguridad ciudadana y presidente de la junta vecinal Virgen del Carmen, Juan Bujanda Giraldo, manifestó que la mitad de cámaras administradas desde la central de monitoreo de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) están fuera de servicio por falta de mantenimiento preventivo.

El dirigente vecinal manifestó que existe un promedio de 85 cámaras de video vigilancia las cuales están distribuidas en diferentes lugares de la ciudad de Tacna como un arma disuasiva y de ayuda para combatir a la delincuencia o en caso ocurra alguna emergencia.

“Las personas pueden estar confiadas que la cámara de videovigilancia de la Municipalidad Provincial los está observando y resguardando cuando en realidad esa cámara está fuera de servicio y no lo va ayudar”, sostuvo.

COPROSEC. Bujanda apuntó que este tema es de público conocimiento de los integrantes del Coprosec los cuales han tomado con preocupación este asunto y esperan que el alcalde de la provincia, Julio Medina Castro tome cartas en el asunto y le de la prioridad del caso para que cuanto antes las repare.

Diario Correo intentó comunicarse telefónicamente con el burgomaestre Julio Medina Castro, sin embargo no contestó y tampoco devolvió las llamadas para conocer que acciones se están tomando frente a esta dificultad.

Fuentes confiables de la MPT relataron que el encargado de las cámaras de vídeo vigilancia no estaría cumpliendo a cabalidad sus funciones ya que desde el 26 de julio un aproximado de 36 filmadoras se han descompuesto y no las han restablecido.

Hay cámaras de videovigilancia que no funcionan y se ubican en plena avenida Bolognesi y la céntrica calle San Martín.

Juan Bujanda hizo un llamado a la autoridad municipal para que “se ponga las pilas” y se preocupe por la seguridad de la población en el cercado de la ciudad.

“Esta no es una crítica, que no lo tome así el alcalde, pero no es posible que por un lado trabajemos por la seguridad y por otro frente se descuide esta labor”, sostuvo.