"Los Chaskis" recurre al silencio administrativo

El presidente de la Asociación de Vivienda Los Chaskis I, Alfredo Chamorro Zeballos, cuestionó la demanda judicial que este año inició la actual gestión de la MPT para anular el proceso de compra-venta del terreno 19 ha en Viñani, al asegurar que aún no se agotó la vía administrativa de ese procedimiento.

PROCESO. Chamorro ayer declaró a la prensa que no se consolidó la anulación de la venta en la vía administrativa, relatando que se encuentra pendiente de resolver los recursos administrativos de reconsideración que tres regidores interpusieron al Acuerdo de Concejo N° 125-17.

Asimismo, dijo que también está pendiente la nulidad que él presentó a dicho acuerdo, que anulaba la venta que se aprobó en febrero del 2016.

El dirigente añadió que este lunes 4 presentó este argumento y solicitud al alcalde provincial Julio Medina Castro, mencionándole que no existe ningún pronunciamiento o resolución de la comuna respecto a la nulidad en la vía administrativa.

“Le pedí que me indique cómo se encuentra el trámite administrativo que no se agotó, y hoy (ayer) tenían que responderme pero como no lo hicieron, presenté otro documento acogiéndome al silencio administrativo negativo y así tomaré medidas legales contra la MPT”, advirtió.

Argumentó que por ello el exprocurador público de la MPT Hugo Aduviri Soto no debió proceder con la demanda en lo contencioso administrativo ya que sostiene que no se consolidó la anulación administrativamente.

“No se puede ir a la vía judicial si no se agostó la vía administrativa, nunca hicieron nada, no han resuelto la nulidad entonces por qué presenta la denuncia”, refirió comentando que el Concejo que reemplazó a los regidores vacados a fines del año pasado, así como el actual, nunca tocó el tema de reconsideración.