La lucha contra la anemia infantil sumó un nuevo avance en la región Moquegua con la graduación de 97 madres usuarias del programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quienes culminaron el programa educativo “Juntos por una vida sin anemia”, desarrollado durante tres meses en cinco distritos de la región.

Durante 12 sesiones educativas, las participantes recibieron orientación sobre alimentación saludable, identificación de alimentos ricos en hierro disponibles en sus localidades, suplementación con hierro, controles de hemoglobina, asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo (CRED) y seguimiento prenatal.

DESARROLLO

El proceso también incluyó tareas en el hogar y visitas a establecimientos de salud, permitiendo reforzar los aprendizajes mediante la práctica. Entre las asistentes hubo madres con bebés en brazos, mujeres gestantes e incluso algunas que dieron a luz antes de concluir la capacitación.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, destacó que brindar información y herramientas a las familias resulta fundamental para reducir la anemia infantil y promover mejores condiciones de salud. En la misma línea, la directora ejecutiva del programa Juntos, Never Miranda Aburto, señaló que esta estrategia forma parte del Plan de acompañamiento para promover la prevención y recuperación de la anemia en los hogares beneficiarios, mediante visitas domiciliarias, seguimiento y talleres preventivos.