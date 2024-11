En entrevista con Correo el excandidato a gobernador regional de Tacna por el movimiento Frente Esperanza por Tacna (FE) Marco Limachi Alanoca sostiene que ciertos consejeros de su partido han decepcionado las expectativas de la población y que es nulo el avance en el Gobierno Regional.

¿Qué opina de la gestión regional en estos dos años?

Con relación al Gobierno Regional mi gran interrogante y la de la sociedad civil es ¿cuál es la obra emblemática que hoy puede mostrar el Gobierno Regional liderado por el gobernador, no veo ninguna, la mayoría de obras y que se están terminando son de arrastre, no veo ningún resultado positivo, más veo anuncio tras anuncio y nada concreto.

¿Qué obras de arrastre puede mencionar?

Por ejemplo el colegio Auza Arce que me preocupa, conversé con los padres, se ha resuelto el contrato, tiene inconvenientes, no sé cómo piensan solucionarlo, se viene otra vez el inicio de año escolar y es un problema grave. Otras obras no veo, el Gobierno Regional tiene que hacer su enfoque a nivel macro, proyectos de impacto regional y nacional. Anuncian la vía Tacna – Collpa, que está en arbitraje, pero viene de hace varias gestiones y le corresponde al Ministerio de Transportes; la doble vía a Boca del Río no es de ahora, viene de hace años y también es del MTC.

¿Quién cree que sea responsable de este retraso?

Creo que don Lucho Torres, o como lo llaman ‘el gordito’, es un tipo bueno, es político, sabe moverse, pero creo que el gran problema es su equipo técnico, de ellos debe sacudirse. Dice que estamos en cuarto lugar de ejecución de gasto y lo anuncia con aplausos, pero debo revelar al pueblo de Tacna que su planificador lo está engañando, tenemos más de 200 millones de soles de presupuesto del ejercicio fiscal 2023 que no se ha incorporado al saldo balance, si incorporan ese presupuesto estaríamos en el penúltimo lugar, eso es un engaño al gobernador y al pueblo de Tacna, primero debe votar a ese planificador y a sus gerentes que no están ayudándole a gobernar.

¿Y que puede decir de la obra del hospital?

Está en este momento paralizado, han resuelto el contrato, la empresa ha ganado el arbitraje sin embargo esta es otra irresponsabilidad de su equipo técnico, la obra está paralizada pero esta gestión ha gastado en supervisión, organización y otros componentes casi 7 millones de soles, ingresen a Consulta Amigable y ahí pueden verificar esto, es un gasto insulso porque ahora están firmando un convenio con el Ministerio de Salud para que transfieran la responsabilidad administrativa para su ejecución, sin embargo el GRT sin tener autorización ha gastado 7 millones, eso es malversación de fondos.

FE tenía cuatro consejeros ¿qué pasó con ellos?

Lamentablemente el Congreso con esta intención de eliminar los movimientos prácticamente en automático han hecho que nuestros líderes distritales y provinciales, incluidos los consejeros en ejercicio, han tenido que tomar sus propias decisiones, algunos de cobijarse en algunos partidos, otros todavía mantienen su posición, creo que el Congreso es el principal responsable de haber despedazado a diversos líderes en diferentes lugares como es el caso nuestro.

¿Quiénes eran sus consejeros ?

Bueno está (Manuel) Mori, está el señor (Aldo) Ticona, el señor (Yancarlo) Acero y (Juan) Ramos, son consejeros de movimiento FE. Creo que cada uno en su espacio ha venido respondiendo, pero hoy puedo entender de que cada uno a veces, ‘cara vemos, corazones no sabemos’, optan por velar por sus intereses y es una decepción, yo le he pedido perdón al pueblo de Tacna por haber llevado, no digo todos, miserables que al final no supieron responder frente a la expectativa de la población, ojalá esto sirva como reflexión para todos los políticos para saber elegir a quién ponemos en cada espacio.

¿A que cargo postulará en el 2026?

Ahorita el Congreso sigue todavía tratando de eliminar a los movimientos regionales hay una reconsideración imagino que hoy en los próximos días se definirá, mientras no tengamos claras las reglas electorales es bien complicado tomar una decisión entonces estamos a la expectativa.