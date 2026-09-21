La profesora Hilda Marisol Herrera Huayhua postula al cargo de gobernadora regional de Tacna por el partido político “Todo por el pueblo”.

¿Por qué quiere ser gobernadora de Tacna?

Porque Tacna está muchos años postergada, quiero promover e impulsar el gran cambio y transformación para la región de Tacna, es hora ya de una nueva oportunidad para el futuro y desarrollo de nuestra querida Tacna.

¿Cuál cree que es el principal problema que agobia a los tacneños?

El principal problema que afecta a Tacna todos lo conocemos, es el recurso hídrico, respecto a ello nuestra propuesta es la siguiente: vamos a impulsar el proyecto de la represa y embalse Cardos porque ese proyecto ha sido aprobado el año pasado 2025 como un proyecto viable, tenemos que continuar su ejecución buscando el presupuesto y ver cuál es la unidad ejecutora que va a continuar con el desarrollo de esta represa, con eso vamos a garantizar entre 30 a 40 millones de metros cúbicos de agua para el consumo humano y para la agricultura.

El otro tema que preocupa a los tacneños es la salud ¿cómo plantea culminar el hospital Hipólito Unanue?.

Todos conocemos que actualmente se ha dado una partida presupuestal de 8 millones y medio de soles de parte del Estado, por tanto técnicos y expertos van a hacer una evaluación especializada, nosotros apenas asumamos el Gobierno Regional vamos a tomar ese informe e implementar las recomendaciones, si los expertos técnicos dicen que no va, no va, y hacemos un nuevo hospital.

¿Cómo solucionar el retraso en la ejecución de obras educativas?

Soy profesora y lo que tenemos que hacer es un seguimiento minucioso al presupuesto e inmediatamente reiniciar las obras y culminarlas ya que están pendientes y le están haciendo daño a nuestros estudiantes, ellos merecen una educación de calidad, es la principal prioridad que vamos a tener. Otro problema que afrontan los jóvenes es la falta de empleo

¿qué se puede hacer desde el Gobierno Regional?

Se puede hacer mucho, yo trabajo en educación superior y conozco de cerca esta realidad, lo que vamos a hacer es poner en marcha el programa para los jóvenes denominado “Jóvenes en acción laboral” ¿qué es lo que vamos a hacer? dos cosas fundamentales, vamos a firmar convenios con las empresas proveedoras del Gobierno Regional para que ellos en un 30% otorguen trabajo a todos los jóvenes, y segundo, vamos también a impulsar el trabajo desde el Gobierno Regional a través de proyectos de inversión pública dándoles trabajo sin distinción alguna, todos son bienvenidos, porque para nosotros no hay ninguna discriminación, todos son bienvenidos, de todos los colores, sean de los partidos que sean, vamos a trabajar con todos con puertas abiertas.

¿Algo que usted quiera destacar dentro de sus propuestas?

Algo que quiero destacar es que primero como educadora vamos a impulsar y crear en Tacna el primer centro tecnológico del aprendizaje porque vamos a convertir a Tacna en la primera región TIC (con Tecnología de la Información y Comunicación) a nivel nacional, Tacna es la primera región en educación por lo tanto también tiene que ser en TIC y lo otro que quiero destacar es que hay muchos problemas de violencia escolar por eso vamos a poner el programa de fortalecimiento de las competencias socioemocionales dando un psicólogo por cada colegio.

¿Cómo resolver el problema de la deuda social a los docentes?

Eso es lo más importante, nuestros maestros docentes necesitan un reconocimiento del trabajo que viene realizando, somos primeros a nivel nacional en educación por tanto nosotros vamos a cumplirles, es una promesa el pago de la deuda social con el presupuesto regional de acuerdo a ley de un 5% en el presupuesto inicial de apertura.

Perfil de la candidata

Marisol Herrera Huayhua es tacneña, tiene 56 años, estudió en la IE Francisco Antonio de Zela la secundaria y la primaria por cuestiones de trabajo de su madre en la región de Puno, es licenciada en educación, tiene una maestría en gestión educativa y docencia universitaria, cuenta con estudios de doctorado en educación, es actualmente directora del instituto privado Guillermo Almenara y fue directora de la Ugel Tacna y varios colegios.