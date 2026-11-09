La Catedral de Tacna se convirtió en el escenario de una colorida manifestación de música, danza y oración durante la celebración del XXIV Encuentro Diocesano del Bailarín Religioso. Esta jornada festiva se conmemora de manera oficial cada segundo domingo de noviembre desde el año 2003 en la Diócesis de Tacna y Moquegua.

El encuentro congregó a más de mil danzantes pertenecientes a 34 sociedades religiosas y agrupaciones independientes. Los participantes renovaron su fe y devoción a Cristo y a la Virgen María, expresiones de piedad popular que también llevan activamente a celebraciones tradicionales como las fiestas en los santuarios de la Virgen de las Peñas y del Señor de Locumba.

Celebración se enmarca dentro del entusiasmo ante la próxima visita del Papa León XIV. (Foto: Difusión)

Llamado a perseverar en la fe

Las actividades concluyeron éste domingo con la solemne Misa de fiesta, presidida por el asesor espiritual de los Bailes Religiosos de la Diócesis de Tacna y Moquegua, presbítero Eliazar Torres Romero, acompañado del Presbítero Adrián Paredes, integrante de la pastoral.

Celebración se enmarca dentro del entusiasmo ante la próxima visita del Papa León XIV. (Foto: Difusión)

Durante su homilía, el padre Eliazar hizo un llamado a los danzantes a perseverar en la fe, la devoción y la gratitud. Asimismo, enmarcó la celebración dentro del entusiasmo de la comunidad católica ante la próxima visita apostólica del Papa León XIV al Perú, programada del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre.

Celebración se enmarca dentro del entusiasmo ante la próxima visita del Papa León XIV. (Foto: Difusión)

Este encuentro jubilar busca consolidar el compromiso cristiano de los bailes religiosos, reconociendo en la música y la danza una herramienta evangelizadora que fortalece la vida comunitaria y la fe de las familias en la Iglesia diocesana.