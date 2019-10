“Me han querido dañar y perjudicar a mi familia”

Síguenos en Facebook

Después de 48 horas de estar detenidos en la comisaría Central, los locutores Carlos Calderón Pacco y Winder Turpo fueron liberados el sábado en horas de la tarde tras ser acusados por el gerente municipal de Alto de la Alianza, Juan Quispe Cáceres por un presunto chantaje.

”Lo que han hecho con nosotros es algo que no ha pasado desapercibido, hubo una intención de perjudicar personal y familiarmente; esto lo digo en mi caso”, expresó Calderón.

Estoy recabando las pruebas con mis abogados para realizar las denuncias correspondientes a quienes resulten responsables y voy a pedir una buena compensación económica por el daño que se me ha hecho, relató. “Se va a continuar con las investigaciones, no hay nada de lo que se me acusa”, apuntó.