Al término de la sesión de consejo ordinaria de ayer 14 de marzo, el consejero delegado Alonso Quispe Romero declaró que su persona y el pleno no está de acuerdo con la instalación del proyecto Huatipuka que consiste en la creación residuos tóxicos contaminantes de empresas mineras, petroleras, pesqueras e industriales.

Dijo que agricultores del Valle de Moquegua y de dirigentes emitieron un memorial al Consejo Regional solicitando un pronunciamiento sobre el proyecto y acciones que eviten el funcionamiento de la planta la cual se ubica en donde existen aguas subterráneas que sirven para sus cultivos.

Desacuerdo

“Estamos en contra de ese botadero. Mientras la población no lo apruebe y no haya licencia social no respaldamos el proyecto. Se tomó un acuerdo con los consejeros con un pronunciamiento de desacuerdo y se dispuso una comisión para que vea la situación”, acotó el legislador.