El Comité de Ética del Consejo Provincial de Juventudes (COPROJU) de Mariscal Nieto, en la región Moquegua, destituyó del cargo de presidente a Diego Alejandro Machicado Menéndez, por no haber rendido cuentas de dinero y presuntamente haberse tomado el nombre del consejo para fines particulares.

Diego Machicado en su calidad de presidente del Coproju habría vulnerado los reglamentos internos del consejo. Se conoció que remitió documentos a diferentes autoridades y entidades de Moquegua para solicitar apoyos económicos para viajar con su grupo de Scouts a un evento juvenil en la región Piura.

Acepta que no rindió cuentas, pero niega robo

El dinero recaudado no habría sido utilizado para fines de las actividades del Coproju, sino para otros fines de interés particular de Machicado, quien además no concretó una rendición de cuentas al consejo.

Por estos estos hechos en una asamblea la directiva juvenil resolvió retirar del cargo al presidente del Coproju y designar a Milagros Yeni López Aycachi como representante de manera interina hasta que se convoque a nuevas elecciones para el periodo 2023 -2024 con la participación de las 30 asociaciones de jóvenes organizados.

De otro lado, Diego Machicado, solo permaneció en el cargo cinco meses y admitió haber errado en no rendir cuentas a la directiva. Señaló que no desea continuar trabajando y rechazó las acusaciones de haber robado dinero. “He sido atacado por las redes, cometí el error de no avisarles”, señaló.