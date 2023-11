Al promediar las 2:30 de la madrugada del sábado 18 de noviembre, se produjo un incendio en el predio signado como la manzana 5 lote 4 de la asociación de vivienda “Unidos sí triunfamos” del centro poblado Chen Chen, distrito de Moquegua. En momentos del incidente la dueña identificada como Martina Cacallica Escobar y sus tres hijos se encontraban ausentes.

Una cisterna de la Compañía de Bomberos 201 de San Antonio acudió a la emergencia para controlar el fuego que redujo a cenizas la casa de material rústico y terminó afectando parte del predio colindante de la manzana J lote 5 de propiedad de Mari Cruz Paloma del Carpio (31).

Vecino al intentar ayudar

Al lugar también acudió una ambulancia con personal médico para auxiliar a Fredy Tito Velásquez Fernández (45), vecino de la asociación que resultó con heridas punzocortantes en las manos, tras intentar controlar el fuego que consumía rápidamente todo a su paso.

La damnificada Martina Cacallica señaló que es madre soltera y labora en horas de la madrugada y durante el día para poder sustentar los gastos de sus tres menores hijos de 15, 11 y 9 años, quienes habían ido a pernoctar al domicilio de un familiar. Acusó a su expareja Javier Paye López, de provocar el incendio por represalias.

Comuna entregó bienes

“Me amenazaba por haber terminado la relación, fui a la comisaría de Familia, pero no me permitieron realizar la denuncia a falta de pruebas. Él quería verme destruida y temo que les haga daño a mis hijos, porque no es padre de ellos”, expresó sollozando la madre de familia.

Personal de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna provincial de Mariscal Nieto trasladaron alimentos, frazadas y ayuda de primera necesidad. Por su parte la alcaldesa de Chen Chen, Jackeline Ninaraqui, informó que el lunes 20 de noviembre realizarán una colecta de ayuda en instalaciones del municipio en apoyo de la madre damnificada.