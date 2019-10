MPT intervino 40 unidades antiguas

Síguenos en Facebook

El gerente de Transportes y Seguridad Ciudadana de la MPT, Edilberto Jarro Sacari, aseguró que, pese a que el alcalde provincial Julio Medina Castro anunció que daría este año más de plazo a las unidades de transporte público que debieron dejar de circular el 31 de diciembre del 2018, su área procedió a la intervención de estos vehículos antiguos.

En lo que va del año se intervinieron a 40 unidades cuyo año de fabricación oscila entre 1991 y 1995, las que fueron enviadas al Depósito Municipal.

No obstante, ahora ya no están internadas porque los propietarios pagaron las multas y las retiraron, sin embargo, remarcó que ya no pueden circular.

El funcionario afirmó que estas intervenciones y operativos se hacen porque aún está vigente la Resolución Ministerial con el cronograma de salidas aprobado hace dos años. “Mientras el MTC no se pronuncie la norma sigue vigente”, recalcó acotando que dicho ministerio todavía no responde sobre el nuevo rol de plazos enviado por la actual gestión muncipal.