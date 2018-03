​Músico tacneño triunfa en Alemania tocando el Fagot

Síguenos en Facebook y YouTube

Deja en alto el nombre del Perú y de Tacna a nivel internacional. Se trata del talentoso músico Luis Chávez (25), quien pese a las dificultades económicas de su familia y falta de oportunidades, logró dedicarse a la música profesionalmente y hoy triunfa tocando el fagot en Alemania.

Al terminar el colegio, Luis quiso acudir al conservatorio de música en Lima sin embargo los escasos recursos de su familia lo hicieron desistir de ese sueño. Antes de cumplir los 18 años, tocaba el saxofón, trompeta y otros instrumentos.

Con mucho esfuerzo su madre pudo costear la compra de un fagot, un instrumento de viento musical poco conocido, pero del que Luis Chavez quería tocar. El músico tacneño tuvo que recurrir a tutoriales y vídeos por Internet para aprender a tocar su nuevo instrumento, al tener cierto manejo postuló a becas de estudio de música Brasil.

Y gracias a destreza y talento demostrado con el fagot fue aceptado y becado por la Orquesta Sinfónica del conservatorio de Tatui y también por la Orquesta sinfónica Joven del Estado de Sao Paulo.

“Me tildaron de loco que era el peor error de mi vida. Pero desde niño quise ser músico, sin embargo escuche comentarios que tenía que estudiar una carrera de verdad, que la música no da dinero o que me volvería bohemio. No es una profesión de verdad, pero yo ya lo tenía decido que quería dedicarme a la música”, manifestó.

Luis Chávez se encuentra en Alemania y piensa en obtener un Master en el Fagot y participa de conciertos internacionales.