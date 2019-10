“No hay garantías de que el hospital termine el 2020”

Síguenos en Facebook

La presidenta del Consejo Regional, Luz Huancapaza Cora, quien participó en la reunión de información y socialización de la construcción del hospital Hipólito Unanue de Tacna, señaló que no hay garantías ni un compromiso documentado para asegurar que dicha obra finalice en agosto del próximo año, como lo anunciaron en la mencionada cita multisectorial.

PALABRAS. La consejera delegada sostuvo que recibió la invitación el mismo día de la reunión y que pensó que asistirían los representantes del Consorcio Salud Tacna, ejecutor de la obra, ya que tenía conocimiento que habían llegado de Lima pero solo asistió el ingeniero Berríos, quien informó el estado situacional hasta setiembre reconociendo que tienen un retraso y anunciando una nueva fecha de entrega.

“Hablar es fácil sin documento, sin un compromiso con papel de parte del consorcio que va cumplir con la fecha, no existe un documento, solo dice, entonces cómo se puede saber si va cumplir, no vaya a ser que llegue el 2020 y no hayan terminado”, replicó.

Agregó que no detallaron cómo trabajar la contratista hasta esa fecha, si con una nueva adenda o con la medida cautelar; y sobre este último punto pidió que ese proceso legal se presente en el Tribunal Arbitral.



Acotó que la cita solo fue para socializar y que los demás asistentes al no tener la información, manifestaron su respaldo.