El presidente del Consejo Regional de Tacna, Arnold Condori Cutipa, quien llegó al cargo con el Movimiento Regional Frente Esperanza, defendió su trabajo como autoridad luego que la organización le abriera un proceso disciplinario por desacato a la línea política.

El consejero delegado dijo que respeta esa medida, pero recalcó que él es serio en su trabajo dentro del marco legal. “No avalo la corrupción, trabajo y no permitiré que me digiten, yo trabajo dentro de mis competencias, no estoy sometido al ejecutivo”, declaró anotando que este jueves presentará sus descargos y que FE reflexione.

Sostuvo que él como representante de Tarata coordina con los alcaldes de esa provincia para que se reúnan con el gobernador Juan Tonconi Quispe a fin de gestionar obras para esa localidad.