A dos meses y medio de dejar el cargo, el burgomaestre provincial de Tacna Julio Medina Castro señaló que dio su mejor esfuerzo al frente de la Municipalidad Provincial de Tacna en estos cuatro años.

“Bueno nosotros al máximo hemos trabajado, no puedo decir que hemos cumplido porque hemos tenido limitaciones para llegar a la capital de la república, dos años prácticamente no hemos podido llegar con nuestros proyectos, así como también no hemos podido recaudar los ingresos directamente recaudados, entonces eso han sido limitaciones pero hemos trabajado con toda la transparencia”, resaltó en entrevista con Correo.

Dos años con restricciones

Reconoció que “seguramente el pueblo tacneño esperaba mucho, siempre esperan eso de las gestiones”, pero que en este caso por las limitaciones que se tuvieron por la pandemia COVID-19 no se pudo viajar para solicitar financiamientos de obras ante el Ejecutivo.

Sobre la labor pendiente en estos meses destacó que posiblemente se entregará a mediados de noviembre, la obra de pistas y veredas del centro poblado La Natividad y de la junta vecinal Mariscal Cáceres en el sector del centro poblado Leguía.

Comisión de transferencia

Finalmente señaló que se espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) otorgue las credenciales a las autoridades electas, para que se acerquen y se instale la comisión central de transferencia y las comisiones respectivas por cada área.

Las declaraciones las dio luego de colocar la primera piedra de la obra de pistas y veredas en la urbanización Vallecito y Quinta Siles, este jueves 13 de octubre a las 11 h. Medina Castro probablemente luego de dejar el cargo retorne a su trabajo como administrativo en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

