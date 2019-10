Obreros protestaron en azotea de edificio por no pago de sueldo

Síguenos en Facebook

En el segundo día de paralización de la obra del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del hospital Hipólito Unanue, el personal obrero optó por una nueva medida de protesta en reclamo del pago de su salario por el trabajo de dos a cinco semanas. Se subieron a la azotea del edificio y exclamaron sus petitorios.

NO TERMINA.Al promediar las 10 h los obreros subieron al techo del último piso de la nueva infraestructura, donde golpearon baldes y tapas de latones como protesta y llamar la atención de la población que transitaba por la calle Blondell.

Desde ese sector gritaron a los representantes del Consorcio Salud Tacna, ejecutor de a obra, que cumplan con pagarles: “Queremos que nos paguen nuestro haberes”, “Gobierno regional queremos nuestro pago”, “Le dijimos a la empresa que nos pague”, “Si no hay solución la huelga continúa”, “Este hospital nunca se va terminar”, exclamaron entre otras frases y pronunciando los apellidos de los representantes de la contratista en Tacna.

La protesta duró alrededor de una hora, incluso uno de los obreros portó una especie de banderola elaborada con un palo de construcción y sacos. Luego se retiraron porque ingresaron a una reunión con la empresa y el secretario de Construcción Civil, Jesús Flores Pascaja, para llegar a una solución sobre su sueldo pero no hubo respuesta positivo para sus quejas.

En la tarde tendrían otra reunión, manifestó el delegado de estos obreros, Juan Alanoca, quien añadió que no se concretó porque no llegaron de Lima los representantes de la empresa. Sobre la reunión con el gerente general del GRT, Eddy Huarachi Chuquimia, contó que solo dijeron que ojalá se solucione lo antes posible.