Organización de Panamericanos debe replicarse

El presidente del Consejo Regional del Deporte en Tacna, Claudio Álvarez Solís, participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019 como oficial técnico de la Federación Panamericana de Karate, y en ese ejercicio y también como autoridad deportiva en Tacna vivió una experiencia que quiere replicar para lo cual propone capacitaciones en organización.

¿Cuál fue su rol en los Juegos Panamericanos? Primero era ver que todos los jueces estén acreditados, también ver que los competidores lleven todos los implementos homologados por la Federación, ver el desarrollo de los competidores para que salgan a la hora, y en la parte técnica veíamos si el técnico tenía un inconveniente para saber si fue un punto o no, y si reclamaba nosotros estábamos para levantar la mano a fin que vean en el video readu si fue técnica o no.

¿Cómo evalúa el nivel del karate? Muy elevado, muy bueno, para Perú fue satisfactorio, sacamos dos de oro, dos de plata y tres de bronce.

¿Es histórico también? Sí porque en el anterior Panamericano tuvimos solo una de oro y una de bronce, pero ahora por ser anfitriones hubo más incentivo, más participación porque tuvimos todas las categorías ya que para clasificar a los Panamericanos hay un proceso, pero como organizadores pudimos participar en todas las categorías.

¿Es un aliciente para mejorar el nivel del karate? No solo para el karate sino para otros deportes porque está quedando infraestructura e implementos deportivos de primer nivel para todas las disciplinas.

¿Qué falta para que un karateca tacneño participe en los Panamericanos? El proceso es muy largo, lamentablemente no se pudo por problemas económicos de los chicos y también por los estudios. Ud. sabe que para ser un competidor de alto nivel, los chicos prácticamente tienen que dejar su comodidad en Tacna e irse a Lima para entrenar en la selección. Tuvimos tres seleccionados pero lamentablemente no pudieron alcanzar el nivel que se esperaba para conformar la selección para los Juegos Panamericanos.

¿Cómo está el nivel de Tacna, puede integrar la selección? Estamos conscientes que tenemos que mejorar, Lima está acaparando todos los competidores ya que tiene el 80% y el 20% es el resto del Perú. De repente no hubo un programa de captación en provincias. En Tacna tenemos a Felix García, un competidor muy bueno pero se lesionó, el año pasado fue a Bolivia; a su hermana también así como Susan Cánepa, Sashi Antezana, muy buena, entre otros que están a un borde de entrar a la selección pero siempre hubo un problema por el cual no llegaron. No estamos lejos, la realidad es solo cuestión de preparación, los alumnos tienen que entender que no solo es entrenar tres veces a la semana sino los siete días de la semana, durante todo el mes y todo el año, lamentablemente por estudios que se alejen un poco.

¿Pero sí hay talento? El año pasado tuvimos 12 personas tentando la selección, y este año tenemos 15, estamos aumentando.

¿Qué puede destacar de la experiencia de los Panamericanos para Tacna? La organización estuvo muy buena y por eso vamos a tratar de capacitar a todos los promotores deportivos y dirigentes de todas las ligas para organizar eventos a fin de masificar toda actividad deportiva. El otro punto es la parte técnica que hay que enseña r a los chicos, en la preparación física y parte arbitral.

¿Qué le sorprendió en estos Juegos? Para mí fue una experiencia nueva, muy buena porque el año pasado estuve en los Sudamericanos de Cochabamba (Bolivia) pero este es un campeonato más grande, y es el último paso para participar en las Olimpiadas, que es donde quisiera estar, ojalá al próximo año pueda hacerse realizar.

¿Qué se hizo en los Juegos para que todos estén asombrados con su desarrollo? Se ha previsto en presupuesto para infraestructura, organización, y detrás de eso hay un grupo muy grande que trabajó cuatro años atrás.