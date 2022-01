Desorden y aglomeración se generó en los exteriores del hospital regional Hipólito Unanue por personas que llegaron para obtener una cita médica en los consultorios externos del nosocomio.

Desde horas de la madrugada hicieron cola en la calle Federico Barreto para obtener un cupo tras ser referidos de los centros de salud donde eran atendidos, entre ellos personas adultas mayores, con discapacidad física y menores de edad.

Reclamo de pobladores

Fueron cerca de 200 personas quienes esperaban un cupo para ser atendidos en los 32 consultorios externos, donde en algunos por la sobredemanda no pudieron obtener una cita.

“No encontré cita, estoy desde las 4 h y tengo 67 años, me citaron para hoy (ayer), pero no logré cupo para neurología, ahora tengo que volver a venir, no es justo”, expresó Pablo Chatta Huanacune.

Los pacientes tuvieron que soportar la radiación solar hasta ingresar al hospital por una cita médica.

Hospital asignará más cupos

Al respecto, el director del nosocomio, Edgar Concori, reconoció que existe un sobre demanda al haberse reducido la cantidad de cupos en cada consultorio de 16 a 8 atenciones.

Acotó que ante el problema se va a incrementar a 12 la cantidad de citas por consultorios, siendo los más requeridas pediatría, gastroenterología, ginecología, cirugía, neurología y psiquiatría. En aquellos con mayor demanda se habilitará un nuevo turno para tener más cupos.

Indicó que la aglomeración en parte es por la saturación de las líneas telefónicas para reservar una cita.