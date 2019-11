“Pobladores se oponen con justa razón a Vilavilani”

Síguenos en Facebook

El consejero Arnold Condori Cutipa, del Frente Esperanza por Tacna, indicó que los pobladores de Tarata tienen razones para desconfiar de que se cumplan los compromisos del Gobierno Regional que busca ejecutar el proyecto Vilavilani.

¿Cómo ha tomado la licitación del primer componente de Vilavilani?

Tenemos que este proyecto Vilavilani II fase I el componente Vilachaullani se ha licitado, pero para que un proyecto sea ejecutado debe tener tres aspectos, para mí, la parte técnica, la parte legal y la parte social, creo que ha faltado sincerar, hacer un trabajo en la provincia de Tarata, con sus autoridades y la población, hay cierta población que ellos aducen que están aceptando, pero hay población que no, así que no hay una aceptación del 100%.

¿Qué problemas puede acarrear que no haya una aceptación total?

Bueno un problema social, eso será responsabilidad de los funcionarios del ejecutivo del GRT y del Proyecto Especial Tacna que no han hecho una labor social, quizás un trabajo de campo para que la población conozca en si todo el proyecto, no solamente una parte, para que así lo entiendan y lo acepten, pero de tal manera de no ser así yo presumo que va haber alguna oposición de parte de los afectados de la zona andina.

¿Qué carencias tienen las comunidades del proyecto Vilavilani?

La zona altoandina tiene muchas carencias y problemas, no tenemos electricidad, no tenemos medios de comunicación, no tenemos los servicios básicos como agua y desagüe, falta implementar las casitas calientes, faltan invernaderos, una serie de necesidades que se afrontan en la zona, queremos la siembra y cosecha del agua en las cochas para regar los pastizales, el mejoramiento del ganado auquénido, todo eso pide la población.

¿En anteriores años en que el PET ejecutó obras hídricas no se resolvió los problemas de la zona?

La mayoría de la población ya no cree en el Proyecto Especial Tacna porque hay acuerdos que no han cumplido y creo que con justa razón se están oponiendo, creo que se les debe dar calidad de vida, no solo traerse los recursos hídricos a la parte baja, lo que queremos en la parte de Tarata es que se construya reservorios para almacenar el agua en la época de lluvias de enero, febrero y marzo y represas en la parte media, vemos con impotencia como el agua discurre al mar.

¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo?

Creo que el diálogo es lo más importante con un lenguaje claro, sencillo y sincero y que cumpla con todos los pagos del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y de la servidumbre, que el actual gobernador asuma el activo y el pasivo.

Arnold Condori nació en el distrito tarateño de Ticaco, estudió en la Escuela N° 983 y se hizo profesor de primaria en el Instituto Pedagógico José Jiménez Borja, antes de ser elegido consejero por su provincia.