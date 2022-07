En el distrito de Camilaca se reinstaló la Mesa de Diálogo de Candarave, que busca solucionar el déficit hídrico en la provincia de Candarave. La actividad se desarrolló con el premier Aníbal Torres Vásquez, los ministros de Desarrollo Agrario y Riego Andrés Alencastre y de Energía y Minas Alessandra Herrera, junto a las congresistas Betssy Chavez y Esmeralda Limachi, así como autoridades y representantes de la sociedad civil.

La mesa fue instalada en el 2019 pero se han efectuado reuniones intermitentes debido a los cambios de gobierno y a la pandemia de la COVID-19. En su discurso de reinstalación el premier indicó que se está enviando un mensaje de que el gobierno ha decidido impulsar el desarrollo de los pueblos de manera articulada.

Perú, país agrícola y minero

“Superemos el conflicto, unámonos todos gobernantes y gobernados, la ciudadanía, la población, la empresa, todos nos necesitamos, las dificultades que hay hay que superarlas tenemos que orientarnos hacia una minería moderna o sea menos contaminante y eso es lo que pedimos que hagan las empresas mineras para que la minería conviva con la agricultura, somos un país agrícola y un país minero”, subrayó el ejecutivo.

Mencionó también que a pedido de las autoridades se ampliará la vigencia de este espacio y que se busca solucionar sus demandas de saneamiento y asistencia agrícola.

Modernización de la minería

El gobernador de Tacna Juan Tonconi Quispe pidió que se priorice el destino del agua dulce para el consumo poblacional. “No estamos en contra de la actividad minera, saludamos su aporte a la economía nacional pero también tenemos que pensar cómo podemos hacer sostenible el desarrollo y progreso de nuestros pueblos”, apuntó.

A su turno la máxima autoridad de Candarave Rodolfo Nina Yufra explicó que la Junta de Usuarios de Candarave decidió no participar en esta reunión porque sienten que no han sido atendidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego al no incorporarse a las comunidades campesinas. Elevó también su reclamo porque los distritos de Candarave no tienen agua potable.

Autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil participaron en reanudación de espacio de concertación. (Foto: Difusión)

Alcaldes reclamaron más canon

Por su parte los alcaldes de Huanuara y Curibaya, Gary Calisaya y Ernesto Alvarado, centraron sus reclamos en una mejor distribución del canon minero. “Cuando asumí solo recibíamos 20,000 soles de canon minero, mientras que nuestros vecinos tienen 170 millones de soles”, comparó.

Instó a los congresistas a modificar la ley de distribución del canon a la vez comentó que su distrito ha priorizado tres proyectos para ser considerados dentro del paquete que se puede ejecutar con el fondo de 207′000,000 millones de soles. La adquisición de tres tractores agrícolas, una planta de tratamiento de agua potable y el apoyo con abono a los agricultores.

Pidió al Ministerio de Energía y Minas la instalación de una mesa para analizar la laguna de Aricota, que según dijo, está secándose debido a una sobre explotación para la generación de energía eléctrica.