En Tacna solo un 52% de los recién nacidos reciben lactancia materna exclusiva, lo cual resulta preocupante porque se les expone a serios problemas de salud. Así lo reveló el médico Julio Aguilar Vilca, presidente del Comité de Lactancia del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, al dar a conocer los datos de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2021).

En la conferencia realizada para anunciar las actividades por la semana de la lactancia materna en Tacna, el galeno explicó que a pesar que debería ser un acto lógico y natural, muchas madres optan por darles productos sucedáneos como las fórmulas que venden en las farmacias.

Refuerza el sistema inmunológico

“La leche materna va a hacer que el recién nacido se defienda o responda ante los agresores, va a permitir también un desarrollo cerebral, va a evitar que los infantes en los primeros seis meses se mueran de problemas respiratorios y digestivos principalmente, mientras que las madres evitarán el cáncer de mamas, de ovarios y verán reforzada su autoestima”, destacó el especialista.

Resaltó que la leche materna cuenta con más de 1600 proteínas que en su mayoría refuerzan el sistema inmune del menor, ya que de lo contrario tendrán uno debilitado y son propensos a contraer aparte de los mencionados, infecciones urinarias que pueden devenir en insuficiencia renal y enfermedades neoplásicas en el futuro.

En el auditorio del Cuerpo Médico del Hospital Unanue se realizó conferencia para anunciar actividades de agosto. (Foto: Adrian Apaza)

Sobrepeso, obesidad y diabetes

Con respecto al riesgo de consumir fórmulas, dijo que hace que haya sobrepeso, obesidad y diabetes. “En Tacna es serio este problema de obesidad infantil, también se presentan neoplasias principalmente la leucemia, en Tacna esto tiene un indicador elevado”, advirtió.

Al contrario de lo que pueden creer muchos, de que no se debe dar de lactar si la madre esta contagiada con la COVID – 19, Aguilar aclaró que no solo puede sino que debe hacerlo, ya que la lecha materna no transmite el virus y más bien tiene elementos que lo protegen de un contagio.