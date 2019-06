“Presumo que una mano extraña quiere sabotear y desprestigiar mi gestión”

Síguenos en Facebook

El alcalde provincial Julio Medina Castro cuestionó las observaciones que recibe a cada momento por la designación de personal o por el funcionamiento del camal municipal, por lo que cree que hay una “mano” extraña que quiere sabotear su gestión.

En el caso del camal, el burgomaestre indicó que cumplió con un gran porcentaje para eliminar los malos olores e insectos, y que avanzan la ficha técnica para proyectar un nuevo camal, que dice se hará al próximo año.

Pero también le resulta extraño que el día lunes 17, que dice se tocó el caso Los limpios de Tacna, se llenen los tanques subterráneos y que del camión caigan restos de animales sacrificados, contaminando las calles del distrito de Pocollay.

VERSIÓN. “De repente presumo que alguien me quiere sabotear. El camal nunca tuvo licencia de funcionamiento pero ahora me exige en todo momento, pienso que quiere desprestigiar mi gestión, hay una mano extraña, no sé de dónde vendrá, de repente del mismo alcalde de Pocollay (Luis Ayca Cuadros)”, declaró comentando que ese día él salió a inspeccionar y en los medios de comunicación.

“Él está atento, los trabajadores también, de repente quiso hacer una cortina de humo, el municipio también tiene trabajadores de la gestión saliente”, añadió.

En otro momento, se preguntó por qué la OCI de la MPT ahora cuestiona la designación de sus funcionarios ya que sostiene que no lo hizo en años anteriores, que también trabajaron con las mismas herramientas internas.

“Nos observa todo pero le explicamos a la Contraloría que estamos actualizando y estuvo de acuerdo”, aseguró.

Precisamente sobre el desempeño de sus 32 funcionarios, anunció que al término del primer semestre algunos serán cambiados para optimizar y transparentar la gestión. “Si alguno no está contribuyendo, será evaluando”, adelantando que las áreas más débiles son Desarrollo Urbano y Recursos Humanos.