Refiere que los miembros del concejo deben ayudar a sacar adelante el distrito

El alcalde encargado de la comuna de Alto de la Alianza, Ángel Lanchipa Valdivia, manifestó que hasta febrero del presente año desconocía de la gravedad de la enfermedad del fallecido alcalde Víctor Gandarillas y sostiene que hará todo lo posible por convertir en realidad la visión y sueños que tenía el exburgomaestre por su distrito.

¿Cuándo postularon a esta campaña pensaron que ocurriría esta situación? Para empezar yo no sabía de la enfermedad del ingeniero Víctor (Gandarillas), me entero después cuando me da la encargatura por cinco días la primera vez. Ahí me entero que estaba mal de salud, eso fue en febrero, la segunda semana, pero tampoco pregunté lo que tenía pensé que era algo que se le pasaría, nadie quería que ocurra esto. Yo sé que el resto de mis compañeros regidores tampoco sabían de la enfermedad del alcalde.

Lo han criticado por haberle enviado al exalcalde Gandarillas un documento recordándole que se le vencía su licencia estando hospitalizado y en estado grave....

Fue un tema netamente administrativo donde se le recordaba que su licencia por salud se le estaba venciendo y que él tenía que formalizar otro descanso médico. Lamentablemente la gente lo ha tomado mal, he tenido familiares graves y uno se olvida de las cosas que tienes que hacer, para eso era, para hacerle recordar y quizá pedir una sesión y se le amplíe su descanso médico, pero algunas personas lo han satanizado.

Hay un sector de militantes y población que piensan que usted no va a cumplir los deseos del exalcalde Gandarillas...

Ya lo dije en la despedida del ingeniero Víctor, son tres campañas que he estado con él, para mí ha sido el mejor alcalde de Alto de la Alianza y estoy aquí para asumir este reto y quiero que todo lo que ha prometido Gandarillas se cumpla, quizá no será al 100% pero voy para eso. Su sueño era reflotar el terminal El Collasuyo y volverlo internacional, entre otras promesas.

¿Se va a cumplir con la compra de compactadoras de marcas reconocidas? La compra de las compactadoras todavía no está en proceso, lamentablemente hay personas que levantan falsos diciendo que se comprarán compactadoras chinas y eso es falso. Se va a cumplir con el sueño del ingeniero Víctor, motor y chasis de marcas reconocidas, con las especificaciones que se van a colocar no habrá posibilidad de que se compren camiones de basura china de 15 toneladas.

¿Cuándo convocan a sesión de concejo para declarar la vacancia por muerte de Víctor Gandarillas? Aún no tengo una fecha definida, pero será la próxima semana y a la vez también se va a convocar a la regidora accesitaria para completar el concejo municipal.

¿Qué acciones han tomado frente al presunto caso de hurto de combustible ? En ningún momento he autorizado el uso del combustible son áreas ajenas a la alcaldía, esa área pertenece a Desarrollo Urbano. Ya he emitido un memorándum para que se haga las investigaciones y el caso ya está en procuraduría. No es normal que un funcionario use combustible del Estado para su vehículo particular.

¿El involucrado de este caso sigue laborando en el municipio? El subgerente de Planeamiento Urbano, Edgar Quintanilla Villanueva, ha presentado el 1 de agosto un certificado de descanso médico donde indica que está mal de salud, pero no indica cuanto tiempo le tomará recuperarse. Se van a tomar las medidas correctivas, una vez se determine su responsabilidad se le va a separar y se tomarán acciones legales contra él, lo que queremos determinar es quién permitió el uso del combustible.

¿Qué previsiones ha tomado para que no ocurran casos similares ? Me he reunido con el personal y se ha tomado la decisión que haya un mejor control de la salida del combustible, en el área de equipo mecánico, seguridad ciudadana, entre otras áreas, estamos pidiendo un informe de cuanto consumen no vaya a ser que nos estén sacando el combustible a nuestras espaldas.