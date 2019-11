“Regular es la labor del gerente general”

Síguenos en Facebook

El consejero regional Avelino García Lévano, del movimiento regional Acción por la Unidad Tacna, que lidera el gobernador regional Juan Tonconi Quispe, no se atrevió a decir si el gerente general del Gobierno Regional de Tacna (GRT), Eddy Huarachi Chuquimia, debe continuar o ser cesado en el cargo, pero sí aseguró que su gestión en once meses solo fue regular.



¿Al cumplirse un año de gestión, qué opina del trabajo realizado por el gerente general? Como parte oficialista y en mi desempeño de consejero puedo calificarlo de regular por el hecho que en la gestión hubo cambio de funcionarios que dependían de él y del gobernador Tonconi, mas no de mi persona.

¿Por qué dice que fue regular? Quizá por la designación de funcionarios que hizo al inicio de la gestión, hubo problemas con varios, pero ya que salieron. Ahora en diciembre se va a ver en realidad el cumplimiento de metas, en el avance financiero, y ahí podremos evaluarlo bien.

¿Pero solo queda un mes y no variará mucho el avance financiero? Es que las obras que ejecuta el GRT son las que dejó la gestión anterior, recién en el segundo año se va poder evaluar en sí al gerente y al gobernador… en el primer año no se puede.

¿Qué le dice un avance financiero del 60% a nivel general y solo 34% en obras? Es mejor que las anteriores gestiones. En sí como yo le decía, podemos ver una evaluación real en diciembre, además en el presupuesto también está lo del hospital y hay que hacer un análisi.

¿Entonces a su decir, el trabajo del gerente estuvo bien? No, tampoco eso, no todo fue el 100% porque le faltó más coordinación con los consejeros aunque en la reuniones que tuve con él siempre me brindó información, me puso al tanto de los proyectos que se ejecuta.

¿Yo le pregunto por el trabajo de él como máxima autoridad administrativa? Tiene experiencia, en el trabajo de los primeros meses me parece que hizo un trabajo articulado con las entidades públicas y privadas.

¿Debe continuar? Eso tiene que evaluar el gobernador con sus asesores, los que lo colocaron, el ingeniero (Tonconi) tiene que tomar la decisión si le conviene seguir ya que él se comprometió a hacer una evaluación pública de todos sus funcionarios, pero considero que todo cambio es bueno si no cumplen las metas.

¿Pero Ud. qué piensa, cuál es su opinión? Yo al ser un solo consejero oficialista es muy dificultoso presionar. Tengo buena relación con el gobernador, comenté algunos cambios.

¿Le insisto, Ud. cree que debe seguir o no? No lo evaluó al 100%, en la quincena de diciembre tendremos una reunión con el gobernador y se verá si cumplió las metas que él le encomendó.

¿Tomó las mejores decisiones por los proyectos y problemas que se presentaron? En algunos momentos sí lo hizo, por eso le digo que su nota es de regular.

¿Merecía ser interpelado? No porque él cumplió, la interpelación no era necesaria, él estuvo llano a informar. Espero el gobernador lo evalúe.