Represa de Paucarani se encuentra en peligro

El exdecano del Colegio de Ingenieros de Tacna, Jesús Bayona Pérez, manifestó que la estructura de la represa de Paucarani presenta algunas filtraciones de consideración que ponen en riesgo una de las obras hidráulicas más importantes de las que depende toda la población.

Bayona indicó que este almacén de agua se construyó entre los años de 1982 y 1986, para almacenar 8.5 millones de m3 de agua; sin embargo, en el 2006 se decidió aumentar la capacidad de la presa a 10.5 millones de m3 mediante el encimado.

Según el especialista en obras hidráulicas, en julio del 2018 dicha represa se llenó al tope de su capacidad, pero esto habría traído consigo algunos daños a la estructura como el filtrado y el enrocado que cubre los espaldones de la presa que se habría desestabilizado o desmoronado.

“Esa es una situación alarmante, ya que Paucarani es una joya para Tacna por cuanto permite el abastecimiento y garantiza los recursos hídricos de la cordillera y sin esta obra Tacna no tendría el desarrollo agrícola y la población estaría sumamente afectada”, manifestó.

Para Bayona, quien fue jefe del proyecto y construcción de la obra, este es el pulmón hídrico de Tacna por su utilidad.

“Ni el Gobierno Regional de Tacna ni el Proyecto Especial Tacna pueden intervenir de forma directa en esta represa, ya que existen políticas nacionales que regulan cualquier tipo de acciones en la estructura”, explicó.

Jesús Bayona indicó que un especialista en presas debe hacer un estudio y emitir un informe con las fallas que pueda estar presentando..

“Ojalá se actúe con rapidez de lo contrario si se dejara pasar más tiempo el daño podría ser mayor. Quizá la construcción del encimado haya tenido algunas falencias, pero cualquiera que sea la falla debe ser detectada y corregida mediante un estudio”, apuntó.

avance. Una de sus observaciones es que debido a las fuertes e intensas lluvias que ha tenido la zona altoandina de Tacna, la represa de Paucarani debería estar a un 100% de su capacidad; sin embargo, esta se encuentra a un 80%.

“En este caso no se va a poder llenar a tope hasta que no se reparen las fallas que pueda tener la presa de Paucarani. De ser necesario se tendría que desaguar toda la represa para repararla en un caso extremo”, opinó.

Por su parte el gerente general encargado del Proyecto Especial Tacna (PET), Vianney Torres Alférez, manifestó que han detectado filtraciones, en la estructura de la represa Paucarani, que no las considera de gravedad.

Para detectar que lo ocasiona es que el miércoles llegará un ingeniero especialista en presas quien estudiará y analizará la estructura de la represa.

“Yo no me aventuraría a decir si tiene alguna falla o no, eso lo tendrá que determinar el especialista mediante un estudio”, apuntó.

Torres indicó que existe un reglamento nacional de represas que regula su funcionamiento e intervención. El informe del especialista cuyos servicios costarán entre 30 a 40 mil soles estaría listo en 15 días.