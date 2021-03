La regidora distrital de Ite Ángela Guzmán Mamani informó que en dos visitas de inspección al Centro de Acopio de este municipio pudieron verificar que faltan como seis camionetas de propiedad edil.

Relató que con motivo de la subasta de bienes dados de baja, ella intentó inspeccionar el 25 de febrero pero no le permitieron el ingreso alegando que la encargada Eva Romero Chara no estaba en el distrito y que la llave la tenía el gerente municipal Christian Huacani Limache.

Al día siguiente en sesión, junto a cuatro colegas suyos y los funcionarios lograron la inspección en la que no encontraron la camioneta doble cabina código patrimonial 67825000.0001 de placa PK-6367 y la camioneta doble cabina 4x4 con código 67825000.000 placa PK 6799. Tampoco las hallaron en el taller municipal.

“Ese día el gerente municipal abrió la puerta con sus llaves, no había rastros de vulneración al cerrojo para decir que es un hurto, además el packing está frente a la Comisaría de Carreteras. Si nosotros no vamos no dicen nada de las camionetas”, declaró agregando que el 11 de marzo inspeccionaron el taller municipal y faltaban cinco camionetas dadas de baja.

Diario Correo intentó comunicarse con el gerente municipal para aclarar estas acusaciones, pero este no contestó la llamada. Incluso cortó en el segundo timbrado a su celular.