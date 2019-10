Se paralizan obras en hospital regional de Tacna

Síguenos en Facebook

Una nueva paralización en la construcción del hospital regional que ejecuta el Consorcio Salud Tacna se reportó ayer luego que más de 200 obreros reclamaran el pago de sus haberes por cinco semanas.

El secretario general de Construcción Civil en la región, Jesús Flores Pascaja, indicó que la medida de lucha se adoptó ayer por los obreros al no cumplirse con el pago y solo acudieron al recinto pero no laboraron.

Además no reconocen el pago por el día 28 de agosto, que fue feriado, y la nivelación de pactos colectivos. El dirigente de construcción civil demandó que el Gobierno Regional intervenga ante el incumplimiento del pago por vulnerar los derechos de los obreros y afectar la ejecución de la obra.

Según Flores Pascaja es la décima vez que los obreros paralizan la construcción en el año por problemas con el pago de sus haberes.