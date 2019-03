Semáforos inoperativos ponen en peligro a la población

Síguenos en Facebook

La mayoría de semáforos en el distrito de Ciudad Nueva se encuentran fuera de servicio debido a desperfectos y falta de mantenimiento, exponiendo a conductores de vehículos y peatones a accidentes de tránsito.

Según pobladores del sector los semáforos ubicados en la avenida Internacional altura del colegio Mariscal Cáceres y cerca al mercado zonal de la jurisdicción eran los únicos que funcionaban, sin embargo hace unos 15 días dejaron de estar en servicio.

Dicha información fue corroborada por el regidor del distrito David Anchapuri, quien manifestó que la comuna se encuentra realizando un plan de mantenimiento integral para que todos los semáforos de la jurisdicción estén al servicio de la población.

Hay semáforos en la avenida Juan More altura de la comisaría que no funcionan y también otro semáforo cerca al grifo municipal que no cumplen su cometido.

“Para la próxima semana la municipalidad debe de tener un presupuesto global para el mantenimiento de los semáforos, este viernes tendremos una reunión de trabajo y ahí se definirá el plan de trabajo y los plazos del mantenimiento”, sostuvo el regidor.

El concejal manifestó que velará por el cumplimiento de la reparación de los semáforos con la finalidad de evitar accidentes de tránsito y sobre todo darle garantías a cientos de escolares de su jurisdicción que retornarán este 11 de marzo a clases.