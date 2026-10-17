En la reunión con alcaldes electos de Tacna la senadora Guisella Ticona Cohaila opinó que sería justo que haya una redistribución del canon minero a fin de dotar de mayores recursos presupuestales a los municipios de provincias y distritos que menos tienen.

“Sería lo más justo, pero para lograrlo habría que ver cómo, tendría que haber un consenso entre las autoridades; pero es un pedido de la gente, hemos visto que los alcaldes han expuesto la problemática de sus distritos que no tienen un buen canon”, apuntó.

El incremento presupuestal serviría para solucionar la falta de agua potable, desagüe y otros servicios, así como postas médicas e infraestructura básica.

Recordó que hay comunas (como la de Jorge Basadre, Ilabaya e Ite) que por años han recibido un buen presupuesto concepto de canon minero y ya no saben qué obras ejecutar, además que existe un manejo irresponsable del dinero de acuerdo a los informes de la Contraloría y las investigaciones de la Fiscalía.

Por estar razón, explicó, ante el retraso en el cierre de brechas sociales en el interior del Perú a pesar de los recursos transferidos, el gobierno nacional esgrime que la descentralización no ha dado resultados.

La reunión con alcaldes electos se desarrolló en el Colegio de Abogados de Tacna.