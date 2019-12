“Ser Bombero es ayudar al prójimo sin esperar ni las gracias”

Síguenos en Facebook

Ha dedicado 30 años de su vida sirviendo a su comunidad como bombero peruano y actualmente ocupada la encargatura de voluntariado y formación académica, de la VIII Comandancia Departamental de Tacna, área encargada de la instrucción de nuevos bomberos para la ciudad. El Brigadier CBP José Luis Vilca Quispe (49), sostiene que llevar el uniforme demanda vocación de servicio, prepararse constantemente para brindar la mejor ayuda posible y saber escuchar.

¿Cómo llegó a enrolarse al cuerpo de bomberos? Tenía 17 años, estaba en la academia preuniversitaria de la universidad nacional, saliendo de clases y en compañía de cinco compañeros nos enteramos que había la posibilidad de ingresar al cuerpo de bomberos en la compañía situada en la avenida Dos de Mayo. Nos mostraron las unidades de entonces, sus equipos y que era lo que hacían, pero de los cinco solo quedé yo, a mi me gustó.

¿Cuánto tiempo pasó para convertirse en bombero? Los antiguos bomberos me capacitaron, formaron y me entrenaron, y me comenzó a gustar más. Mi preparación duró como un año, antes no había escuelas para bomberos. En 1988 fue que yo me convierto en bombero y no he dejado de asistir hasta la actualidad.

¿Su familia no se opuso? Claro que sí, me decían para que vas ahí, es una perdida de tiempo, que es peligroso y me dedique mas a mis estudios. Pero luego entendieron y me felicitaron por hacer un bien a la comunidad.

¿Usted fue uno de los precursores de la Escuela Básica de Bomberos en Tacna? Un grupo de cinco bomberos de la compañía Tacna 24 fuimos a Arequipa a recibir un curso de instructores y partir de ahí empezamos a formar la Escuela Básica de Bomberos en la ciudad en los años de 1989 y 1990, adecuándonos al sistema nacional. Desde entonces en Tacna se preparan y se reciben bomberos con escuela.

¿Recuerda cual fue su primera emergencia? Hubo un accidente, un vehículo de carga de soya se empotró contra el cuartel fuerte Arica y hubieron fallecidos y nos solicitaron apoyo para recuperar los cuerpos que estaban atrapados en la cabina de la unidad. Fue la primera vez que vi un fallecido en un accidente y me afectó, pero fue el punto de partida para poder manejar el resto de emergencias al que acudí.

¿Usted conoció a su esposa en su compañía? Se presentó un grupo de 15 mujeres para ser bomberos en Tacna, era la primera vez que ocurría ya que antes al cuerpo solo ingresaban hombres. Yo estaba a cargo de su instrucción, de ese grupo hasta la fecha quedan cuatro operativas una de ellas es mi esposa Teniente Brigadier CBP Rosa María Suárez de Freitas que es operadora de la central 116.

¿Su boda fue con la temática de los bomberos? Nos quisimos casar con el uniforme, tenían que llegarnos los uniformes de gala de los bomberos y se demoraron mucho de Lima y no llegaron así que tuvo que ser tradicional. Ya para la boda religiosa al salir de la iglesia dimos un paseo en un auto comando de los bomberos y atrás iba una máquina Grumann de agua tocando la sirena y campana.

¿Hoy que recuerda el Día del Bombero, que significa ser bombero para usted? Ser bombero es querer ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio y para poder ayudar me tengo que preparar, por que si voy a acudir a una emergencia sin prepararme no le voy a brindar una buena ayuda a las personas. Y lo tercero es que debo saber escuchar y entender las indicaciones que me dan mis superiores, porque puedo cometer un error y perjudicar al resto y eso me lo ha ensañado todo este tiempo que soy bombero.

¿Hoy es un día de reflexión o festejo? Ambos, es un año mas en los que miles de voluntarios son recordados en esta fecha por que es un año más de servicio a la comunidad. Llevar el uniforme no solo es vestirlo, sino también demostrarlo.