Sesenta quejas en contra magistrados por incumplir los plazos judiciales legales

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, manifestó en conferencia de prensa desarrollada en el Poder Judicial que durante su primer día de visita judicial en Tacna han recibido 60 quejas en su mesa de partes.

Walde indicó que la mayoría de reclamos de la población corresponden a plazos judiciales que no se cumplen y no tienen cuando decidirse o resolverse.

“Estamos realizando visitas ordinarias a los 35 distritos judiciales que hay en el Perú a fin de constatar en el terreno de los hechos si se cumplen los trámites, plazos y procedimientos. En Tacna recibimos 60 quejas y apenas las recepcionábamos las hemos resuelto, solo cinco han tenido que formalizarse para que se tomen las medidas correctivas”, relató.

Vicente Walde indicó que el propósito de su visita no es sancionar, si no corregir lo que no está bien con la finalidad que la población reciba la justicia que se merece.

“El servicio que brindan los magistrados se nutre del estado, donde todas las personas pagan sus impuestos y si se paga por un servicio este debe mejorarse y debe estar a la altura de lo que necesita la población”, manifestó.

PERSONAL. Al ser consultado sobre la forma en que se han resuelto de forma tan rápida las quejas de la población, el jefe de la OCMA relató que había jueces con mucha carga procesal cuyo problema fue resuelto con la asignación de más personal.

“Se ha dado atención inmediata a los casos que deben de resolverse y los que requieran continuar su trámite seguirán su proceso con celeridad”, expresó Walde.

Respecto al caso de los Limpios de Tacna, Walde indicó que pareciera que el Ministerio Público no formalizó adecuadamente los elementos materiales para tomar decisión en base a pruebas.