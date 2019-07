“Si hay algo irregular entonces restringiré el ingreso a mis hermanos”

Síguenos en Facebook

El gobernador Juan Tonconi Quispe minimizó el informe del OCI sobre la presencia de su hermano Wilmer Tonconi en reuniones con funcionarios del GRT.

“Yo tengo siete hermanos y a veces algunos vienen a visitar y no podemos cerrarles las puertas, si viene un rato a saludar no hay ningún inconveniente, si es que hay alguna irregularidad o ilegalidad ya pues demostremos, entonces restringiremos de que todos los familiares del gobernador no puedan entrar”, respondió.

Al ser replicado de que sostuvieron reuniones con funcionarios del GRT; respondió que desconocía la naturaleza de dichas reuniones ya que quizás tengan amistades dentro de la entidad. Sobre la observación del por qué su hermano no se registró en la puerta ingreso, como hacen todos los demás visitantes, contestó que esa pregunta se la tendrían que formular a su familiar.