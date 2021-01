Siete muertos y 125 nuevos contagios por COVID-19 en un día

La región de Tacna ostenta desde un nuevo récord, 125 contagiados de COVID-19 en un día, la cifra más alta en lo que va del año y en esta segunda ola que cada vez se levanta más. Por si fuera poco, por segundo día consecutivo se registró la muerte de siete personas a causa del virus.

“Es lo que hemos estado anunciando y lo que se esperaba, que esta segunda ola iba a ser más agresiva y que iba a tener más contagiados. Por darte un ejemplo: en 1918 la gripe española duró dos años, en la primera ola hubo 10 millones de muertos; en la segunda, 25 millones de muertos; y en la tercera, 5 millones”, explicó el director del hospital Hipólito Unanue, Edgar Concori Coaquira.

Entre las medidas que se pueden adoptar para reducir estas cifras, el galeno subrayó que es poco lo que se puede hacer en el segundo nivel de atención, es decir en los hospitales, si es que los enfermos llegan en un estado crítico o en una situación de la enfermedad avanzada.

“Son los centros de salud los que deben sensibilizar y captar a la población para que acudan ante el primer síntoma de la COVID-19 como la gripe, tos, fiebre o malestar general. Si son moderados se les indicará el tratamiento y si son leves se les puede tratarse en sus domicilios”, refirió.

De acuerdo con el reporte hasta ayer en la región hay 148 hospitalizados, 185 con aislamiento domiciliario, 645 muertos confirmados por COVID-19 y 85 fallecidos sospechosos.

Insistió en recomendar a la población las medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos durante 20 segundos, el uso adecuado y permanente de la mascarilla, el distanciamiento social no menor de un metro entre personas, evitar las aglomeraciones y lugares muy concurridos, no salir innecesariamente de la casa y no acudir a las reuniones sociales.

En una exposición ayer ante los consejeros, Concori señaló que hay 35 ventiladores de los cuales muchos están inoperativos. Se ha propuesto al GRT comprar tres sensores de oxígeno para reparar tres de ellos, comentó.