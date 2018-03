"Sigue mintiendo al país al no aceptar su culpa... se victimizó"

Síguenos en Facebook y YouTube

Aunque algunos quedaron satisfechos con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del país, para el congresista Guillermo Martorell no resulta así ya que considera que este debió asumir su culpa por la crisis que vive el país en todos sus ámbitos y por los indicios de corrupción en su contra.

MENTIRAS. El legislador tacneño sostiene que en el mensaje a la Nación, el aún presidente no asumió las causales de su renuncia, culpando a Fuerza Popular y a terceros de la zozobra que vive el país.

“Quiso quedar como una blanca paloma, no tuvo fallas, no compró votos, no sumió al país a una crisis, no hizo nada, se victimiza en base a que sacrifica su renuncia en favor del país”, declaró agregando que ese error del mandatario genera que el Congreso debata si acepta su renuncia.

Dijo que si Kuczynski reconocía su culpa, la renuncia sería aceptada, pero criticó que este por el contrario asegure que agentes externos lo boicotearon para terminar como una víctima de la política.

Sin embargo, sostiene que toda esta crisis, que involucró al país y a la población, que aunque generó tristeza es un sacrificio para tener un nuevo día, con una nueva visión de futuro que asegura no había por la inacción del gobierno.

Sobre la permanencia del jefe de Estado en el país, dijo que debe quedarse porque hay indicios claros de que cometió actos de corrupción, favoreciendo a sus empresas por el cargo que ocupaba.

En cuanto al vicepresidente Martín Vizcarra, opinó que hizo bien en no pronunciarse porque PPK aún estaba en funciones.