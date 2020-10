El subgerente de Comercialización Jhon Pilco Calisaya confirmó que tres de los mercados temporales creados por la MPT cerraron debido a la poca asistencia de público y problemas con las juntas vecinales.

Explicó que el de Para Grande tenía problemas de que no se le facilitaba las llaves temprano y no tenía acogida, el de O´donovan no funcionó porque tenía una fuerte competencia del mercado Grau, y Mariscal Cáceres solo funcionó un tiempo y desapareció por su poca concurrencia.

Hasta ahora solo funciona el de Para Chico y recientemente se ha creado el mercado temporal de La Natividad. Se está planificando crear uno en el centro poblado Leguía, pero hay vecinos que se oponen.