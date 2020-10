Sutep aclara que escolares no pasarán de año de forma automática

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, Fernando Gamarra Morales señaló que los escolares no serán promocionados de año automáticamente como erróneamente se está informando, sino que a aquellos que obtengan una nota desaprobatoria se les dejará el casillero en blanco y volverán a ser evaluados a inicios del 2021 hasta que demuestren lo aprendido en el año anterior.

En ese sentido explicó que a los niños hasta el segundo de secundaria solo se registrará la calificación de aquellos que logren AD, A y B y no las de logro C. Para estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria y su equivalente en educación básica alternativa se calificarán las competencias desarrolladas utilizando la escala vigesimal y no se podrá registrar calificativos menores a 11.

Los estudiantes serán vueltos a evaluar en el primer trimestre del 2021, tendrán que seguir un acompañamiento y hacer un consolidado hasta junio.

El dirigente dijo esperar que el Ministerio de Educación contrate a docentes para estos procesos ya que los nombrados tienen sus vacaciones en enero y febrero y docentes contratados actuales solo tienen vigencia hasta diciembre.

Gamarra dijo que el Ministerio de Educación si bien no consulta con el Sutep para adoptar estas decisiones, conversa con los especialistas de cada región.