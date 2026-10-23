El alcalde electo de la provincia Jorge Basadre, Edilberto Parihuana Mamani, a través de una carta notarial exhortó al actual burgomaestre Julio Dávalos Flores de que se abstenga de convocar, adjudicar, suscribir contratos o asumir compromisos cuyas obligaciones pretendan comprometer el presupuesto institucional de apertura del 2027.

Así lo explicó a Correo señalando que dicho documento fue ingresado a la municipalidad de Jorge Basadre el pasado 9 de octubre.

Deben ceñirse al presupuesto del 2026

Recordó que en virtud del principio de anualidad presupuestaria del Decreto Legislativo 1440 y las disposiciones de la Contraloría, la administración actual debe ceñirse estrictamente al ejercicio fiscal vigente, absteniéndose de asumir o formalizar compromisos que pretendan desfinanciar los ejercicios fiscales subsiguientes.

Y es que la municipalidad está por suscribir contratos y otorgar adjudicaciones de 20 obras por un valor total de 112 millones de soles a través de contratistas.

Pide suspender primeras piedras

En ese sentido también pidió que se suspende la realización de actos como la colocación de primeras piedras de obras cuyo financiamiento no se encuentre debidamente garantizado y devengado en el marco del presupuesto fiscal que culmina el 31 de diciembre.

Indicó que por esta razón el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Jorge Basadre está convocando una marcha pacífica hoy las 8 horas desde el paradero del ingreso a Locumba.

Protesta hoy en municipio

Los trabajadores están reclamando la contratación de la mano de obra local y rechazando la ejecución de obras por contrata, refirió.

Finalmente pidió que se garantice la transparencia y acceso a la información del estado contable, patrimonial y de inversiones de la municipalidad con la finalidad de que el futuro proceso de transferencia se realice conforme a las normas de la Contraloría.