El alcalde electo de Gregorio Albarracín Juan Seminario Machuca junto a su organización política, militantes y simpatizantes desarrollaron la quinta campaña social llevando atención médica, asesoría legal y otros servicios a la población en la canchita de la asociación Jóvenes Unidos I.

En la actividad al ser entrevistado por Correo advirtió que la comuna albarracina está licitando 15 proyectos en estos últimos meses comprometiendo recursos hasta el 2029.

¿Acabó la campaña pero no acabó el apoyo social?

Efectivamente nosotros tenemos un compromiso con la población y antes de ingresar inclusive a la municipalidad también vamos a dedicarnos a la parte social en estos tres meses, seguimos trabajando, llevando ayuda social, en estos días también hemos visitado familias para casos sociales, pero también hoy estamos haciendo la quinta campaña social en Jóvenes Unidos para ayudar a los niños, adultos mayores y a las familias que requieren salud, hemos traído médicos, psicólogos, oftalmólogos, dentistas, corte de cabello, caritas pintadas, pero también sobre todo para que las familias tengan aquí un compartir, estamos también regalando kits escolares, juguetes y unas canastitas, esto siempre ha sido financiado por el mismo pueblo, por la misma gente, poniendo su granito de arena, para que puedan ayudar a la gente más necesitada, ese ha sido siempre el lema que hemos tenido, siempre ayudando.

¿De qué manera viene armando su equipo de trabajo para asumir funciones?

Sí, en ese aspecto estamos trabajando con los equipos técnicos, estamos evaluando a las personas idóneas para entrar a la municipalidad y hacer una buena gestión.

¿Se ha iniciado el proceso de transferencia o cuándo inicia?

Todavía, tiene que ser el proceso de proclamación, por ahí estoy escuchando que va a ser en la quincena de noviembre.

¿Se encuentran vigilantes de las últimas actividades, obras y proyectos que se están ejecutando en esta gestión?

Efectivamente, me he pronunciado porque a última hora, como siempre, quieren sacar 15 obras por contrata, pero lamentablemente tengo entendido que se han hecho 40 obras por contrata a última hora también y muchas de ellas están paralizando por falta de pago por falta de valorización, pese a que la ley lo permite pero no debe hacerse mucha previsión presupuestal para comprometer presupuesto del año 27, 28 y 29, todo se está haciendo con previsión, entonces lo que me va a quedar es hacer una buena gestión con los pocos recursos que tengo y también gestionar en la capital porque prácticamente se nos está endeudando todo pese a que el presupuesto ya no da para más, así y todo lo están estirando como chicle; tengo entendido que en estos días están colocando 15 obras por contrata más, entonces esto va a causar que cuando entremos nosotros el presupuesto lo estemos evaluando y como dice el dicho: son bombas de tiempo las que se van a dejar y van a causar mucha molestia en la población.

¿Estos 15 proyectos por un monto de cuánto estamos hablando?

Estamos hablando de que en estos últimos días se quiere licitar más de 100 millones de soles con previsión presupuestal para los siguientes años 27, 28 y 29, pese a que ya se ha comprometido el 27, el 28 y 29 con muchas obras, en estos meses han estado trabajando de esa manera, tendrá que justificar pues el gerente de planificación, tendrán que sustentar todos los gerentes que están involucrados en este tipo de cosas que me parece que no es correcto, seguramente van a haber consecuencias.

Finalmente, ¿cuál es su mensaje para la población albarracina?

Que tengan paciencia, se ha enfocado el triunfo en toda la gente que más necesita, los adultos mayores, personas con discapacidad, niños, familias y lo que vamos a hacer es una atención más social, de repente mucha gente en el transcurrir de estos años ya se ha cansado del fierro y cemento, romper pistas, romper veredas, para hacer lo mismo, romper parques para hacer los mismos parques, la gente ya se cansó de eso, es por ello que tenemos que ver la parte social como estas brigadas de salud, de educación, seguridad, vamos a enfocarnos en una gestión más social.