Más de un centenar de personas protestaron en el frontis de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín exigiendo que se suspenda las licitaciones de obras que se están lanzando faltando solo un mes y medio de culminar la presente gestión.

El grupo estuvo encabezado por el alcalde electo Juan Seminario Machuca, quien llegó señaló que se encontró 40 obras que ya se licitaron y se encuentran actualmente en ejecución en las cuales se ha comprometido presupuesto del 2027, 2028 y 2029.

Recursos comprometidos

Asimismo indicó que hay ocho obras que estaban ejecutándose pero se han paralizado debido a que no puede pagar las valorizaciones por falta de presupuesto. Además se han comprometido obras por impuesto y la semana pasada la municipalidad ha sacado cuatro licitaciones más por un total de 17 millones y anteayer ha colgado un nuevo proceso por 20 millones de soles.

“Lo último que ha ocurrido es que para noviembre y diciembre se tiene la licitación de un paquete de 11 obras por un total de 45 millones 832 mil soles; lo que que estoy cuestionando es que todo va a ser por contrata, ¿qué trabajo va a haber para el pueblo? por eso ha salido a las calles”, subrayó.

Plantea otros proyectos sociales

Lamentó que no se construya el centro de rehabilitación para las personas con habilidades diferentes o se ayude a los niños con retardo y autismo que estudian en el centro de educación básica especial (CEBA) Beata Ana Rosa Gattorno que desde hace años están pidiendo su ampliación.

Cuestionó que hayan trabajadores que estén viniendo constantemente a la municipalidad a reclamar el pago de sus sueldos, los cuales se encuentran impagos desde agosto, septiembre y octubre. “El pueblo ya se cansó, espero que los funcionarios tomen conciencia porque son ellos los que firman, el alcalde nunca firma nada, cuando yo entre el 1 de enero me las voy a ver con los funcionarios, voy a venir con todo, haré auditoría y revisaré documento por documento”, anunció.

Reconoció que él se comprometió a ejecutar obras por administración directa a fin de garantizar el empleo de los pobladores albarracinos.