Sobre la protesta encabezada por el alcalde electo Juan Seminario Machuca, el burgomaestre del distrito Gregorio Albarracín, Niel Zavala Meza, respondió que éste estaría actuando en parte por la emoción que tiene de que en poco mas de un mes asumirá la alcaldía.

Respecto a la exigencia de que no licite más obras por contrata porque supuestamente dejaría sin empleo y recursos a los pobladores albarracinos, respondió que “es algo jalado de los cabellos”.

Albarracín recibirá más de S/ 350 millones

“Ahora el distrito recibirá mas de 350 millones de soles y por Obras por Impuesto seguramente 500 millones de soles, va a ser histórico porque sera la gestión que mayor presupuesto maneje en un año, llegando a tener capacidad por más de 800 millones en el siguiente año”, aseveró Zavala.

“Por eso le digo que al parecer esta muy emocionado, seguramente vamos a coordinar en mi calidad de alcalde provincial en el siguiente año muchos proyectos en favor de la población albarracina para lo cual tendrá todo mi apoyo y respaldo”, apuntó el burgomaestre.