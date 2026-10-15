Como presuntos integrantes de la banda criminal “Los depravados de Cahuide” son considerados un padre y su hijo que fueron intervenidos hoy tras un operativo policial-fiscal por presunto delito de trata de personas en agravio de una menor de 13 años y otras adolescentes en proceso de identificación; también por presuntos delitos de peligro común (fabricación, comercialización, uso o porte de armas) y tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. El operativo se realizó en el inmueble de la calle Cahuide N° 260 esquina con avenida Grau en el centro poblado Francisco Bolognesi.

Menor desaparecida

Para la intervención, fue importante la información brindada por la menor NN de 13 años, una escolar de un centro educativo en el cono norte de la ciudad. Se movilizó a policías de la comisaría Gonzáles Vigil y de la sección Trata de Personas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) hasta la vivienda antes mencionada, ya que esa escolar estuvo desaparecida desde el 29 de setiembre y recién el 13 de octubre (martes) por la noche retornó a su casa y contó a sus padres que había logrado escapar de una casa donde estuvo retenida, le daban licor y abusaron sexualmente de ella.

Supuesta pijamada

La menor NN dijo que había sido captada en la plaza José A. Quiñones del distrito Alto de la Alianza por dos escolares del quinto año de su mismo colegio para participar en una supuesta pijamada y quienes luego le dijeron que podría ganar dinero brindando servicios sexuales a adultos en una vivienda, como lo habrían estado haciendo otras menores en edad escolar, y así fue contactada por un tal “Carlos” que la llevó a ese predio en el poblado Bolognesi.

Denuncia e intervención

El padre de NN realizó la denuncia ante la PNP y mediante el reconocimiento médico legal a NN (13) se constató sus lesiones traumáticas extragenitales recientes, lesión compatible a sugilación por succión, desgarros himenales antiguos. Ante ello, se efectuó el allanamiento del inmueble en Cahuide 260 con la participación de la fiscal especializada en delitos de trata de personas Eliana Medina Copa, siendo intervenidos Alberto Condori Tarqui (67) y Carlos Alberto Condori Cotrado (33), padre e hijo respectivamente.

Varios policías respaldados por fiscales en delitos de trata de personas participaron en el operativo en la vivienda de la calle Cahuide con avenida Grau

Droga tusi y arma

Durante el registro personal al sexagenario se le halló tres bolsitas transparentes conteniendo la droga sintética tusi o “cocaína rosa” elaborada con ketamina; en el registro domiciliario, en un ambiente destinado como dormitorio se encontró un arma de fuego tipo escopeta color negro con mira telescópica, también se ubicó indicios biológicos (rastros de semen), prendas íntimas y blusas de mujer, preservativos y cabellos.

Realizan peritajes

Ante la grave situación, se convocó a peritos de la Oficina de Criminalística y agentes del Departamento Antidrogas (Depandro); a la diligencia se sumó la fiscal Ana Neyra Tumpi (también de la Fiscalía de Trata de Personas), quién refirió que NN brindó valiosa información sobre las características del inmueble y se continuaba con la investigación para tratar de identificar a otras menores que serían agraviadas en trata mediante la captación.

Reincidente en trata

El detenido Carlos Condori Cotrado (33) tenía ayer una audiencia en el Segundo Juzgado de Investigación de Tacna por otro delito trata de personas, por lo que la diligencia en la vivienda de la calle Cahuide se tuvo que suspender temporalmente. Ese Carlos Condori Cotrado es considerado por la PNP como el principal sospechoso de una trata de personas en agravio de menores de edad.

Hay que indicar que NN señaló que el tal “Carlos” poseía un arma larga con que solía intimidar a las menores que llevaba a la casa y también se quedaba con la mitad del dinero que se cobraba al cliente por un servicio sexual.