A través de la Resolución de Junta Directiva 004-2022 el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna anuló el reconocimiento otorgado el pasado 13 de abril al exjefe de la Intendencia de Migraciones en Tacna abogado Percy Pisfil Gonzales, por su “destacada trayectoria profesional y por dejar en alto el nombre de Migraciones durante su gestión 2017 – 2021″.

MIRA ESTO | Corinne Flores: Llegada de Falabella a Tacna amplía la oferta y la demanda

Exdecanos y miembros de la orden cuestionaron duramente esta distinción otorgada por el decano Jaime Montalico Ccalla dado que este fue cesado del cargo debido a denuncias de trabajadoras de Migraciones por presunto acoso sexual. Las servidores habrían presentado mensajes y audios, motivo por el cual se le instauró un proceso administrativo disciplinario, actualmente en trámite.

Mediante la Resolución 044-2022 se anuló la distinción otorgada el pasado 13 de abril. (Foto: Captura)

Decano tendrá que responder

El galardón fue criticado también porque lo otorgaba Jaime Montalico, quien afronta una investigación de la Fiscalía por presuntos tocamientos indebidos a una voluntaria.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Incautan automóvil y prendas de contrabando por S/ 60 mil

El exdecano Edward Villa indicó que el hecho de que se haya anulado este reconocimiento no exime de responsabilidad al decano Jaime Montalico, porque no se puede otorgar distinciones solo por “amiguismo” o porque haya hecho su labor. Cumplir la labor eficientemente no es motivo para ser reconocido, refirió Villa en entrevista telefónica con diario Correo.