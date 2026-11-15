El club Coronel Bolognesi o popularmente llamado “Bolo” que está considerado como patrimonio de Tacna se enfrenta hoy (15 de noviembre) a Sportivo Huracán de La Pampilla (Arequipa) en el estadio Jorge Basadre a partir de las 15 horas por el torneo Tradición Copera 2026 en su tercera fecha con la finalidad de lograr un cupo en la Liga 3 del fútbol peruano. Será un partido trascendental para clasificar a la siguiente etapa, ya que Sportivo Huracán de Arequipa es un clásico rival de antaño del “Bolo” y que encabeza el Grupo 3 de Tradición Copera. El equipo tacneño en la primera fecha ganó por walkover (3 a 0) a Deportivo Huracán de Moquegua y después perdió en Cusco, ya que Alfredo Salinas de Espinar lo venció 2 por 1.

Convocan a hinchada

El encuentro de fútbol de hoy genera expectativa en los tacneños ya que el “Bolo” estuvo en el fútbol profesional y llenaba el estadio de Tacna cuando se enfrentaba a Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar FC y otros. Los integrantes de la actual directiva que lo preside Fernando Martorell, el comando técnico y los jugadores que trabajan por retornar a la profesional piden el aliento desde las tribunas; que se vuelva a escuchar esos gritos de: ¡Vamos Bolo, arriba Tacna!

Comando técnico

El “Bolo” presentó viernes 13 a su plantel de jugadores y comando técnico para la Tradición Copera. El profesor Juan Carlos Nieto asumió la dirección técnica, acompañado por Sergio Carrera que es el entrenador del “Bolo” que recientemente campeonó en la Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Tacna y el próximo año competirá en la Primera División Distrital de Tacna.

En conferencia de prensa también se aclaró que Ysrael Zúñiga dejó ser el entrenador del “Bolo” debido a compromisos laborales que comunicó previamente y seguirá vinculado a la institución como asesor deportivo y asesor legal, funciones que viene realizando desde el año 2025.

Respaldo de empresas

En esta nueva etapa el Coronel Bolognesi tiene el respaldo de empresas y aliados que siguen apostando por el club. Cable Tacna, el arquitecto Miguel Ruiz y Centro Médico Unimed Tacna se suman como principales auspiciadores de esta campaña. Asimismo, la tienda deportiva Athenas vuelve a vestir al “Bolo”, reafirmando un vínculo especial con una institución que cuenta con una enorme historia y una hinchada que reclama su retorno al fútbol profesional.

En el comando técnico a Nieto y Carrera acompañan Víctor Rocha (preparador de arqueros), Ernesto Acuachi (analista de video), Kevin Esquivel (preparador físico), José Cabello (médico), Edwin Mamani (utilero), Simón Coca (delegado) y Alan Antezana (gerente deportivo).

Jugadores de club

La plantilla de jugadores está conformado así. Arqueros: Jhonideyvi Barrera y Elliot Chipana. Defensas: Jesús Amarillo, Joe Iparraguirre, Adriano García, Carlos Salazar, Renato Trigueros, José Calderón, César Tintaya. Mediocampistas: Diego Ricra, Nelson Chaparro, William Colorado (colombiano), Alexander Llanos, Diego Rosales (chileno), Yordan Quintanilla. Delanteros: Christian Mayta, Wesly Barrera, Diego Mostto, Luis Campos, Juan Nina y Fabrizio Roca.

Jóvenes que quieren ganarse un nombre en el fútbol refuerzan al "Bolo"

Torneo nacional

Tradición Copera es un torneo de cuarta división del fútbol peruano que tiene como organizador a La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) que pertenece a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Está supervisado y aprobado por la FPF y con el patrocinio comercial de firmas como VAOPE en este 2026.

La competencia se creó para reunir a clubes de fútbol aficionado con gran arraigo histórico, identidad regional y trayectoria en la Copa Perú. Reúne a 24 clubes y ofrece a los participantes una vía alternativa y directa de retorno a la élite profesional. Se juega en fases de grupos con partidos de ida y vuelta, avanzando los mejores ubicados a una etapa de play-offs (cuartos, semifinales y gran final).

Según el ente organizador, el equipo campeón asciende a la Liga 3 del fútbol peruano, mientras que el subcampeón clasificará a la etapa departamental de la Copa Perú. Los que ocupen los últimos lugares perderán la categoría.